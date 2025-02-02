Давид Бенавидес победил Давида Моррела единогласным решением судей. В 11-м раунде Бенавидес побывал в нокдауне

Давид Бенавидес победил Давида Моррела единогласным решением судей.

Бой возглавил вечер бокса в Лас-Вегасе (США).

12-раундовый поединок закончился в пользу Бенавидеса (115-111, 115-111, 118-108). В 11-м раунде Моррел отправил соперника в нокдаун.

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