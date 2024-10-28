Крис Юбенк-младший: «Наш бой с Канело был бы адски напряженным»
Крис Юбенк-младший планирует подраться с Канело в следующем году.
«Этот бой может произойти в течение следующего года. У Канело нет соперников, поединок с которыми хотели бы увидеть фанаты.
После Давида Бенавидеса никого нет. Может быть, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, но они не в его весовой категории. И, вероятно, Сауль не поднимется за этими парнями.
Наш бой был бы адски напряженным. Две очень непохожие личности с разным происхождением. Было бы очень увлекательно», – заявил британский боксер Крис Юбенк-младший.
Следующим соперником Канело может стать Крис Юбенк-младший (Sky Sports)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sky Sports
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