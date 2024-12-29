Давид Бенавидес: «Мой бой с Биволом или Бетербиевым реален, мы уже ведем переговоры»
Давид Бенавидес может провести бой с победителем реванша Бивола и Бетербиева.
«Бивол победил в первом бою. Бетербиев провел несколько хороших раундов, но, честно говоря, я считаю, что Бивол выиграл с преимуществом в один или два раунда. Мой бой с победителем реален, мы уже ведем переговоры с Турки Аль эш-Шейхом», – сказал Давид Бенавидес.
1 февраля 2025 года Давид Бенавидес проведет бой против Давида Морреля в Лас-Вегасе, США.
В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей. 22 февраля 2025 года состоится реванш.
Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Scene
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем