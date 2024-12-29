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Давид Бенавидес: «Мой бой с Биволом или Бетербиевым реален, мы уже ведем переговоры»

Давид Бенавидес может провести бой с победителем реванша Бивола и Бетербиева.

«Бивол победил в первом бою. Бетербиев провел несколько хороших раундов, но, честно говоря, я считаю, что Бивол выиграл с преимуществом в один или два раунда. Мой бой с победителем реален, мы уже ведем переговоры с Турки Аль эш-Шейхом», – сказал Давид Бенавидес.

1 февраля 2025 года Давид Бенавидес проведет бой против Давида Морреля в Лас-Вегасе, США.

В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей. 22 февраля 2025 года состоится реванш.

Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Scene
logoАртур Бетербиев
logoбокс
logoДмитрий Бивол
logoДавид Бенавидес
logoТурки Аль эш-Шейх
Бивол - Бетербиев
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