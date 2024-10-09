Давид Бенавидес и Давид Моррелл могут провести бой в Лас-Вегасе 25 января

Бой в полутяжелом весе планируется на турнире в Лас-Вегасе 25 января. Ранее о договоренности по сопернику Давид Бенавидес сообщил у себя в соцсетях.

В июне-2024 Бенавидес единогласным решением судей победил Александра Гвоздика. Его рекорд – 29-0.

Один получил титульник после огнестрела, второй – потерял пояс из-за кокаина. Братья Бенавидес вас удивят