Давид Бенавидес и Давид Моррелл могут провести бой в Лас-Вегасе 25 января
Бой в полутяжелом весе планируется на турнире в Лас-Вегасе 25 января. Ранее о договоренности по сопернику Давид Бенавидес сообщил у себя в соцсетях.
В июне-2024 Бенавидес единогласным решением судей победил Александра Гвоздика. Его рекорд – 29-0.
Один получил титульник после огнестрела, второй – потерял пояс из-за кокаина. Братья Бенавидес вас удивят
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Майка Коппинджера
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