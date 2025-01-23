Победитель боя Бенавидес − Морелл станет претендентом на бой за абсолюта в полутяжелом весе по линии WBC
WBC назначил претендента на титульный поединок в полутяжелом весе.
«Абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом 22 февраля.
Временный чемпион Давид Бенавидес подерется 1 февраля с Дэвидом Мореллом. Победитель этого боя станет обязательным претендентом на поединок с победителем реванша Бетербиев − Бивол», − сказано в пресс-релизе WBC.
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели битву взглядов в Лондоне
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: WBC
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