Победитель боя Бенавидес − Морелл станет претендентом на бой за абсолюта в полутяжелом весе по линии WBC

WBC назначил претендента на титульный поединок в полутяжелом весе.

«Абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом 22 февраля.

Временный чемпион Давид Бенавидес подерется 1 февраля с Дэвидом Мореллом. Победитель этого боя станет обязательным претендентом на поединок с победителем реванша Бетербиев − Бивол», − сказано в пресс-релизе WBC.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели битву взглядов в Лондоне