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Махачев – о словах Уайта: «Очень счастлив, потому что теперь никто не может поспорить с тем, что я – лучший в мире»

Ислам Махачев отреагировал на слова Даны Уайта о признании его лучшим бойцом P4P.

«Теперь ты понял, Дана. Честно говоря, я очень счастлив, потому что теперь никто не может с этим поспорить. Чувствую себя лучшим бойцом мира», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Дана Уайт: «Признаю, что Махачев – лучший боец вне весовой категории. Ну что, теперь все счастливы?»

Уайт не хочет бой Махачева и Топурии: «Это первая защита титула для Илии. Ему предстоит немало трудностей»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
logoИслам Махачев
logoUFC
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logoДана Уайт
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