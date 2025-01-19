Дана Уайт: «Признаю, что Махачев – лучший боец вне весовой категории. Ну что, теперь все счастливы?»

Дана Уайт признал, что считает Ислама Махачева лучшим бойцом UFC.

«Он всегда был первым номером рейтинга.

Мое мнение? Я признаю, что Махачев – лучший боец вне весовой категории. Ну что, теперь все счастливы?» – заявил президент UFC Дана Уайт .

Махачев рассказал о разговоре с Уайтом после конфликта с Диазом: «Дана сказал: «От вас одни проблемы»

Ислама Махачева просто невозможно не любить