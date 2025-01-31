Уайт − о новом промоушене GFL: «Они не мои конкуренты, но и не мыльный пузырь»

Дана Уайт высказался о новом промоушене Global Fight League.

«Я не думаю, что это мыльный пузырь. Кажется, они тратят настоящие деньги. Эти парни разбрасываются деньгами, и мне это нравится.

Это хорошо для бойцов и для лиги. Я ничего не знаю о них и об их бизнес-плане, но мне они не кажутся конкурентами.

Я конкурирую с НФЛ, студенческим американским футболом, европейским футболом, большим кино, которое выходит по субботам.

Я не смотрю на другие боевые виды спорта и не воспринимаю их в качестве конкурентов», − сказал президент UFC Дана Уайт .

Уайт − о желании Махачева перейти в средний вес: «Можно поговорить про 77 кг, но 84 кг − это другой уровень»

Уайт осудил Митчелла за слова о Гитлере, но отказался увольнять бойца: «Это самое тупое и мерзкое, что я слышал, но у нас свобода слова»