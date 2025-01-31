Уайт − о новом промоушене GFL: «Они не мои конкуренты, но и не мыльный пузырь»
Дана Уайт высказался о новом промоушене Global Fight League.
«Я не думаю, что это мыльный пузырь. Кажется, они тратят настоящие деньги. Эти парни разбрасываются деньгами, и мне это нравится.
Это хорошо для бойцов и для лиги. Я ничего не знаю о них и об их бизнес-плане, но мне они не кажутся конкурентами.
Я конкурирую с НФЛ, студенческим американским футболом, европейским футболом, большим кино, которое выходит по субботам.
Я не смотрю на другие боевые виды спорта и не воспринимаю их в качестве конкурентов», − сказал президент UFC Дана Уайт.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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