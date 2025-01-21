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Царукян – о жесткой реакции Уайта на его снятие: «Не знаю, может быть, врач сказал ему, что я могу драться»

Арман Царукян прокомментировал реакцию Даны Уайта на его снятие с UFC 311.

«Может быть, врач сказал Уайту, что я могу драться, не знаю... Я хотел этот бой больше, чем кто-либо другой. Даже если бы я проиграл, но выглядел бы хорошо... Заработал бы хорошие деньги, но я не мог ходить», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Напомним, Царукян травмировал спину накануне боя с Исламом Махачевым и снялся с турнира. Его заменил Ренато Мойкано.

Арман Царукян: «Хочу пятираундовый бой. Если Оливейра откажется, то готов драться с Чендлером»

Уайт – о Царукяне: «Он упустил возможность. Его следующий бой не будет титульным»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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logoАриэль Хельвани
logoДана Уайт
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