Царукян – о жесткой реакции Уайта на его снятие: «Не знаю, может быть, врач сказал ему, что я могу драться»
Арман Царукян прокомментировал реакцию Даны Уайта на его снятие с UFC 311.
«Может быть, врач сказал Уайту, что я могу драться, не знаю... Я хотел этот бой больше, чем кто-либо другой. Даже если бы я проиграл, но выглядел бы хорошо... Заработал бы хорошие деньги, но я не мог ходить», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Напомним, Царукян травмировал спину накануне боя с Исламом Махачевым и снялся с турнира. Его заменил Ренато Мойкано.
Арман Царукян: «Хочу пятираундовый бой. Если Оливейра откажется, то готов драться с Чендлером»
Уайт – о Царукяне: «Он упустил возможность. Его следующий бой не будет титульным»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем