Царукян – о жесткой реакции Уайта на его снятие: «Не знаю, может быть, врач сказал ему, что я могу драться»

Арман Царукян прокомментировал реакцию Даны Уайта на его снятие с UFC 311.

«Может быть, врач сказал Уайту , что я могу драться, не знаю... Я хотел этот бой больше, чем кто-либо другой. Даже если бы я проиграл, но выглядел бы хорошо... Заработал бы хорошие деньги, но я не мог ходить», – сказал боец UFC Арман Царукян .

Напомним, Царукян травмировал спину накануне боя с Исламом Махачевым и снялся с турнира. Его заменил Ренато Мойкано .

Арман Царукян: «Хочу пятираундовый бой. Если Оливейра откажется, то готов драться с Чендлером»

Уайт – о Царукяне: «Он упустил возможность. Его следующий бой не будет титульным»