Немков – о переговорах с UFC: «Не общаюсь, пока есть обязательства с другой лигой. Уайт спрашивал: «На серию претендентов готов идти?» Конечно, не готов»
Вадим Немков не ведет переговоры с UFC.
«Не все так просто. Есть контракт, обязательства, свои моменты. Меня нельзя назвать свободным агентом. С UFC пока нет контакта. Не общаюсь, пока есть обязательства с другой лигой.
Дана Уайт спрашивал: «На серию претендентов готов идти?» Конечно, не готов», – заявил бывший чемпион Bellator Вадим Немков.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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