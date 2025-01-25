Алекс Перейра: «Анкалаев – претендент, поэтому он много говорит. Я останусь молчаливым и собранным»

Алекс Перейра игнорирует комментарии Магомеда Анкалаева.

«Анкалаев – претендент, поэтому он много говорит. Я – чемпион, поэтому предпочитаю оставаться молчаливым и собранным. Но я буду готов, можете не сомневаться», – сказал Алекс Перейра .

Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым 9 марта.

Перейра − о третьем бое с Прохазкой: «Я здесь, чтобы драться. Готов биться с вторым, третьим и четвертым номером в рейтинге»