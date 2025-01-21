Магомед Анкалаев: «Бразилия, прости за то, что я собираюсь сделать с твоим мальчиком»
Магомед Анкалаев обратился к бразильцам после анонса боя с Алексом Перейрой.
«Бразилия, прости за то, что я собираюсь сделать с твоим мальчиком», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев и Перейра подерутся 8 марта в главном событии UFC 313.
Анкалаев – Перейре: «Ты подписал свидетельство о смерти»
Анкалаев – о Перейре: «Он ходит на все турниры UFC ради внимания и бесплатного алкоголя. Но он ему не поможет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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