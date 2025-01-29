Адесанья − о бое с Имавовым: «Мы просто будем выбрасывать удары друг в друга»
Исраэль Адесанья высказался о поединке с Нассурдином Имавовым.
«Просто бой на руках, ребят. Для меня важно думать, как я подхожу к своей игре перед боями с каждым соперником.
Сейчас я рад, Имавов кажется классным и спокойным парнем, но опасным. В этом бою мы просто будем выбрасывать удары друг в друга», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья, который 1 февраля подерется с Нассурдином Имавовым.
Исраэль Адесанья: «Пояс? Я просто планирую побеждать. Остальное придет»
Исраэль Адесанья: «Без меня средний вес становится скучным, я – один из лучших»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Mac Life
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