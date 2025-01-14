Адесанья выложил фото тренировки с Уиттакером: «Новый год − новые друзья»

Исраэль Адесанья потренировался с Робертом Уиттакером.

«Новый год − новые друзья», − подписал фото средневес UFC Исраэль Адесанья , который 1 февраля подерется с Нассурдином Имавовым.

Адесанья и Уиттакер провели два очных боя, оба раза Адесанья победил.

Уиттакер считает Адесанью фаворитом боя с Имавовым: «Имавов может повторить успех Дрикуса. Но если вы не расставляете ловушки, то Исраэль вас разберет»