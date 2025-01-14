Адесанья выложил фото тренировки с Уиттакером: «Новый год − новые друзья»
Исраэль Адесанья потренировался с Робертом Уиттакером.
«Новый год − новые друзья», − подписал фото средневес UFC Исраэль Адесанья, который 1 февраля подерется с Нассурдином Имавовым.
Адесанья и Уиттакер провели два очных боя, оба раза Адесанья победил.
Уиттакер считает Адесанью фаворитом боя с Имавовым: «Имавов может повторить успех Дрикуса. Но если вы не расставляете ловушки, то Исраэль вас разберет»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Исраэля Адесаньи
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