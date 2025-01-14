Фото
1

Адесанья выложил фото тренировки с Уиттакером: «Новый год − новые друзья»

Исраэль Адесанья потренировался с Робертом Уиттакером.

«Новый год − новые друзья», − подписал фото средневес UFC Исраэль Адесанья, который 1 февраля подерется с Нассурдином Имавовым.

Адесанья и Уиттакер провели два очных боя, оба раза Адесанья победил.

Уиттакер считает Адесанью фаворитом боя с Имавовым: «Имавов может повторить успех Дрикуса. Но если вы не расставляете ловушки, то Исраэль вас разберет»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Исраэля Адесаньи
средний вес (MMA)
logoUFC
logoИсраэль Адесанья
logoMMA
logoРоберт Уиттакер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Роберт Уиттакер: «Думаю, что смогу побить Перейру, хотя он абсолютный гигант»
1117 ноября 2022, 11:37
Роберт Уиттакер: «Знаю, что у меня будет еще один бой с Адесаньей»
526 сентября 2022, 19:00
Хамзат Чимаев: «Мне будет легче разнести Адесанью, чем Усмана»
1124 марта 2022, 11:14
Рекомендуем
Главные новости
Усман Нурмагомедов выложил фото с тренировки: «Последняя тяжелая неделя в Дубае»
сегодня, 18:31Фото
Мераб выложил фото с тренерами Лонго и Серрой после дебюта в ММА: «11 лет назад я проиграл в первом бою, но посмотрите, где мы теперь»
4сегодня, 17:23Фото
Хабиб − об окончательном уходе из спорта: «Когда мои ребята завершат карьеру, закончу и я»
3сегодня, 16:50
Bellator прекратил существование (Ариэль Хельвани)
4сегодня, 15:23
Хейни и Гарсия согласовали условия для реванша (журналистка Синтия Конте)
сегодня, 14:13
Царукян назвал план после победы над Махачевым: «Далее со спортом будет покончено − только денежные бои»
13сегодня, 13:17
Хабиб − о тренерском пути отца: «В детстве он занимался борьбой, в армии научился дзюдо, а на Украине познакомился с самбо»
5сегодня, 12:59
Хабиб Нурмагомедов: «Отец был очень образованным человеком, он требовал этого от меня и Махачева»
6сегодня, 12:07
Холли Холм покинула UFC, экс-чемпионка попросила освободить ее от контракта (Ариэль Хельвани)
3сегодня, 11:40
Хабиб − о секрете успеха его команды: «Нужно жертвовать. Если хочешь стать чемпионом, то семье нет места»
6сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем