Исраэль Адесанья: «Без меня средний вес становится скучным, я – один из лучших»
Исраэль Адесанья высказался о бое с Нассурдином Имавовым.
«Для меня главное – доказать себе, что я все еще тот самый парень. Знаю, что я – один из лучших, если не лучший. Без меня средний вес становится скучным. Поэтому пришло время сделать его интересным», – сказал Исраэль Адесанья.
Бой Адесаньи и Нассурдина Имавова пройдет 1 февраля.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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