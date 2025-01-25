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Исраэль Адесанья: «Без меня средний вес становится скучным, я – один из лучших»

Исраэль Адесанья высказался о бое с Нассурдином Имавовым.

«Для меня главное – доказать себе, что я все еще тот самый парень. Знаю, что я – один из лучших, если не лучший. Без меня средний вес становится скучным. Поэтому пришло время сделать его интересным», – сказал Исраэль Адесанья.

Бой Адесаньи и Нассурдина Имавова пройдет 1 февраля.

Адесанья выложил фото тренировки с Уиттакером: «Новый год − новые друзья»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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