Исраэль Адесанья: «Без меня средний вес становится скучным, я – один из лучших»

Исраэль Адесанья высказался о бое с Нассурдином Имавовым.

«Для меня главное – доказать себе, что я все еще тот самый парень. Знаю, что я – один из лучших, если не лучший. Без меня средний вес становится скучным. Поэтому пришло время сделать его интересным», – сказал Исраэль Адесанья .

Бой Адесаньи и Нассурдина Имавова пройдет 1 февраля.

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