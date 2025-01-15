Уиттакер − о тренировке с Адесаньей: «Забавный мир»
Роберт Уиттакер высказался о тренировке с Исраэлем Адесаньей.
«Забавный мир. Если бы меня пару лет назад спросили, ожидаю ли я такого, то ответил бы: «Разве что через 100 лет», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер, дважды проиграв Исраэлю Адесанье.
Адесанья выложил фото тренировки с Уиттакером: «Новый год − новые друзья»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: mainevent
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем