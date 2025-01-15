Уиттакер − о тренировке с Адесаньей: «Забавный мир»

Роберт Уиттакер высказался о тренировке с Исраэлем Адесаньей.

«Забавный мир. Если бы меня пару лет назад спросили, ожидаю ли я такого, то ответил бы: «Разве что через 100 лет», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер, дважды проиграв Исраэлю Адесанье.

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