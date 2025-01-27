Исраэль Адесанья: «Пояс? Я просто планирую побеждать. Остальное придет»

Исраэль Адесанья сказал, что не стремится к поясу чемпиона UFC.

«Я не думаю о поражении. Просто иду на бой, готовый доминировать. Не думаю, что могу снова проиграть. Я выйду и сделаю то, что делаю всегда. Выложусь на полную. Знаю свои возможности на пике.

Пояс? Я просто планирую побеждать. Остальное придет. Я не гоняюсь за титулами – они гонятся за мной», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, 1 февраля в Эр-Рияде состоится турнир UFC Fight Night 250, в главном бою которого Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым .

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