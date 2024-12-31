Борральо рассказал о разговоре с Адесаньей: «Он написал мне, что мы подеремся в 2025 году»

Кайо Борральо заявил, что подерется с Исраэлем Адесаньей в 2025 году.

«Думаю, что UFC предлагали Иззи двоих соперников – меня и Имавова. А потом Иззи выложил видео, на котором он изучает записи с Имавовым, и я подумал: «Да ладно».

Я написал ему и спросил: «Бро, почему ты сделал такой выбор?» Он ответил: «Братан, мы подеремся в следующем году. Мы устроим танец в бою за титул».

Все нормально, я уважаю его решение. Думаю, он сделал верный выбор. Адесанья – фаворит боя с Имавовым», – сказал средневес UFC Кайо Борральо.

В феврале-2025 Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым .

Кайо Борральо: «Я уже три раза вызывал Дрикуса. Он говорил, что мы поговорим после двух моих побед. Их уже четыре»

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