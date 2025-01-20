Анкалаев – о Перейре: «Он ходит на все турниры UFC ради внимания и бесплатного алкоголя. Но он ему не поможет»

Магомед Анкалаев вновь высказался об Алексе Перейре.

«Он ходит на все турниры UFC ради бесплатного алкоголя и для внимания камер. Я так усердно готовлюсь, что 8 марта алкоголь тебе не поможет. ЧМА», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, вчера UFC анонсировал бой Анкалаева и Перейры 8 марта.

Алекс Перейра: «Позвонил менеджеру и сказал, что хочу драться в марте с Анкалаевым»

Анкалаев – Перейре: «Ты подписал свидетельство о смерти»