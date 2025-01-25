Камил Гаджиев: «Мы никогда не увидим реванш Махачева с Царукяном»

Камил Гаджиев заявил, что бой Царукяна с Махачевым никогда не состоится.

«Через два боя Царукян получит шанс на титульный бой. Здесь могут быть определенные воспитательные меры, это нормально. Арман сам понимает, что все испортил, не использовал свой шанс.

Через год Царукян получит новую возможность, но Махачев на тот момент может перестать драться или уйти в другую категорию. Мы никогда не увидим реванш Махачева и Царукяна », - сказал Камил Гаджиев .

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