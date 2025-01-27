Ислам Махачев планирует перейти в полусреднюю категорию UFC.

«Смотря на легкую категорию, я не вижу для себя много работы. Я подрался практически со всеми, либо все друг друга перебили. Думаю перейти на 77 кг – там можно и задержаться», – заявил чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев .

Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»

Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»