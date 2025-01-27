Ислам Махачев: «Думаю перейти в полусредний вес - там можно и задержаться»
Ислам Махачев планирует перейти в полусреднюю категорию UFC.
«Смотря на легкую категорию, я не вижу для себя много работы. Я подрался практически со всеми, либо все друг друга перебили. Думаю перейти на 77 кг – там можно и задержаться», – заявил чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев.
Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»
Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем