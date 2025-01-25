Люк Рокхолд: «Махачев победил Оливейру как маленького мальчика. То же самое будет с любым соперником»

Люк Рокхолд сравнил борьбу Ислама Махачева с другими легковесами.

«Это другой уровень физической силы, когда дело доходит до борьбы. С Исламом и Хабибом у меня всегда было трудные спарринги. Ислам победил Оливейру как маленького мальчика. То же самое будет с любым соперником», – сказал Люк Рокхолд .

Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»