Люк Рокхолд: «Махачев победил Оливейру как маленького мальчика. То же самое будет с любым соперником»
Люк Рокхолд сравнил борьбу Ислама Махачева с другими легковесами.
«Это другой уровень физической силы, когда дело доходит до борьбы. С Исламом и Хабибом у меня всегда было трудные спарринги. Ислам победил Оливейру как маленького мальчика. То же самое будет с любым соперником», – сказал Люк Рокхолд.
Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Helen Yee Sports
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