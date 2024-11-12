Джейк Пол: «Мой бой с Канело – самый большой из возможных»
Джейк Пол собирается драться с Саулем Альваресом.
«Победа над Тайсоном докажет, что я – лицо бокса. Мой бой против Канело за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе – самый большой из возможных», – сказал боксер Джейк Пол, который в ночь на 16 ноября подерется с Майком Тайсоном.
«Я больше не животное». Тайсона избили в последнем бою в карьере
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Шона О’Мэлли
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