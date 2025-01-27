Ислам Махачев: «Анкалаев – небольшой фаворит в бою с Перейрой. Но Магомеду стоит хорошо подготовиться»

Ислам Махачев считает Анкалаева фаворитом боя с Перейрой.

«Я вижу Анкалаева фаворитом в бою с Перейрой , но небольшим, честно сказать. Алекс – очень сильный спортсмен, у него огромная любительская карьера, он прошел через огонь и воду, дрался в тяжелых боях, имеет колоссальный опыт. Все знают, что Перейра – ударник. Но стоит хорошо подготовиться к поединку», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Алекс Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым 9 марта.

Алекс Перейра: «Анкалаев – претендент, поэтому он много говорит. Я останусь молчаливым и собранным»

Перейра − о третьем бое с Прохазкой: «Я здесь, чтобы драться. Готов биться с вторым, третьим и четвертым номером в рейтинге»