Ислам Махачев: «Анкалаев – небольшой фаворит в бою с Перейрой. Но Магомеду стоит хорошо подготовиться»
Ислам Махачев считает Анкалаева фаворитом боя с Перейрой.
«Я вижу Анкалаева фаворитом в бою с Перейрой, но небольшим, честно сказать. Алекс – очень сильный спортсмен, у него огромная любительская карьера, он прошел через огонь и воду, дрался в тяжелых боях, имеет колоссальный опыт. Все знают, что Перейра – ударник. Но стоит хорошо подготовиться к поединку», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Алекс Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым 9 марта.
Алекс Перейра: «Анкалаев – претендент, поэтому он много говорит. Я останусь молчаливым и собранным»
Перейра − о третьем бое с Прохазкой: «Я здесь, чтобы драться. Готов биться с вторым, третьим и четвертым номером в рейтинге»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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