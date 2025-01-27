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Гаджиев – о возможном переходе Усмана в UFC: «Зачем ему куда-то двигаться в чемпионском статусе? Когда контракт закончится, он может перейти в UFC. Думаю, ему сразу дадут титульник»

Камил Гаджиев не считает, что Усману Нурмагомедову стоит переходить в UFC.

«Усман Нурмагомедов – лицо лиги. Ему платят хорошие деньги. Зачем ему куда-то двигаться в чемпионском статусе? Возраст позволяет развиваться здесь. Когда контракт закончится, когда ты заработал имя и бабки, ты можешь в любой момент перейти в UFC. Думаю, в этом случае Усману сразу дадут титульник», – сказал глава бойцовской лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Рефери боя Хьюз – Нурмагомедов: «Это был тяжелый поединок – много запрещенных ударов. Было трудно работать»

Махачев – о победе Усмана: «Потрясающий бой. Поздравляю, чемпион»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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