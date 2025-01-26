Махачев – о победе Усмана: «Потрясающий бой. Поздравляю, чемпион»
Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с победой над Полом Хьюзом.
«Это был потрясающий бой и сумасшедший опыт. Усман, поздравляю, чемпион», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.
Ислам Махачев и Абдулрашид Садулаев стали гостями PFL Champions Series в Дубае
Кровавая победа Усмана над двойником Конора. Почему брату Хабиба было так трудно?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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