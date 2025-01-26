Махачев – о победе Усмана: «Потрясающий бой. Поздравляю, чемпион»

Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с победой над Полом Хьюзом.

«Это был потрясающий бой и сумасшедший опыт. Усман, поздравляю, чемпион», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

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