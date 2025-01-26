Рефери боя Хьюз – Нурмагомедов: «Это был тяжелый поединок – много запрещенных ударов. Было трудно работать»

Рефери поединка Нурмагомедова и Хьюза признался, что это был трудный бой.

«Мои впечатления? У меня нет комментариев по этому поводу. Я просто рад, что это был хороший бой. По поводу большого количества запрещенных ударов – да, это был тяжелый поединок.

Трудно ли мне было работать? Да, там много чего происходило, но все это очень хорошо», – сказал рефери поединка Майк Белтран .

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

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