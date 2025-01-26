Белал – о поединке Хьюза и Нурмагомедова: «Потрясающее выступление обоих парней. Но Усман победил»

Белал Мухаммад похвалил Хьюза и Нурмагомедова за яркий поединок.

«Ух ты, какой бой. Потрясающее выступление обоих парней. Но Усман победил», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

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