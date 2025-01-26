Хьюз – в соцсетях: «Реванш»

Пол Хьюз настаивает на реванше с Усманом Нурмагомедовым.

«Реванш», – подписал боец MMA Пол Хьюз свое фото с поединка против Усмана Нурмагомедова.

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Сегодня Нурмагомедов заявил , что ему не интересен реванш с Хьюзом.

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