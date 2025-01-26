Хьюз – в соцсетях: «Реванш»
Пол Хьюз настаивает на реванше с Усманом Нурмагомедовым.
«Реванш», – подписал боец MMA Пол Хьюз свое фото с поединка против Усмана Нурмагомедова.
На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.
Сегодня Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Хьюзом.
Кровавая победа Усмана над двойником Конора. Почему брату Хабиба было так трудно?
Пол Хьюз: «Бой с Усманом показал мне, какими бывают ребята из России. Я полюбил россиян – они уважают своих соперников и идут до конца»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Пола Хьюза
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