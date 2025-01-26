Усман Нурмагомедов: «Меня не интересует реванш с Хьюзом. Нужен новый вызов»
Усман Нурмагомедов не хочет проводить реванш с Полом Хьюзом.
«Реванш с Хьюзом? Нет, не интересует. Мне нужен новый вызов и новый соперник», – заявил чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.
На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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