Даниэль Кормье: «Считаю, что следующим претендентом по-прежнему должен быть Царукян»

Даниэль Кормье считает, что Царукян должен стать следующим соперником Махачева.

«Я считаю, что следующим претендентом по-прежнему должен быть Царукян . Потому что я верю Арману. Несмотря на то, что это будет реванш, а Чарльз Оливейра , как известно, должен стать следующим, я все еще чувствую, что габариты и навыки Царукяна могут представлять очень большие проблемы для Ислама Махачева », – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

Оливейра – о поединке Махачева и Царукяна: «Шансы равные. Буду в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий»

Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба