Даниэль Кормье: «Считаю, что следующим претендентом по-прежнему должен быть Царукян»
Даниэль Кормье считает, что Царукян должен стать следующим соперником Махачева.
«Я считаю, что следующим претендентом по-прежнему должен быть Царукян. Потому что я верю Арману. Несмотря на то, что это будет реванш, а Чарльз Оливейра, как известно, должен стать следующим, я все еще чувствую, что габариты и навыки Царукяна могут представлять очень большие проблемы для Ислама Махачева», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Оливейра – о поединке Махачева и Царукяна: «Шансы равные. Буду в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий»
Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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