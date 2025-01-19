Дрозд – о Махачеве: «Царукян мог составить конкуренцию Исламу. Остальные и рядом не стоят по уровню»
«Очень яркая и уверенная победа Ислама. Думаю, что он после этого поединка мог провести еще два боя подряд с таким соперником как Ренато Мойкано.
Я могу согласиться с теми, кто говорят, что Ислам может быть чемпионом вплоть до того момента, пока не уйдет в другой вес. Он набрал серьезную форму и, пока рядом с ним по уровню никого нет. Есть Царукян, но он, к сожалению, не смог выйти и теперь неизвестно, увидим ли мы бой между ними. Арман – это один из немногих, кто может составить конкуренцию Исламу.
Все остальные и рядом не стоят с Махачевым по уровню», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
Напомним, Махачев победил Мойкано в главном событии UFC 311.
Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба
Автор главных сенсаций UFC – бухгалтер. Это он проходил Нурмагомедова, Сен-Пьера и Андерсона Сильву
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий