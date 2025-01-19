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Дрозд – о Махачеве: «Царукян мог составить конкуренцию Исламу. Остальные и рядом не стоят по уровню»

Григорий Дрозд оценил победу Ислама Махачева над Ренато Мойкано.

«Очень яркая и уверенная победа Ислама. Думаю, что он после этого поединка мог провести еще два боя подряд с таким соперником как Ренато Мойкано.

Я могу согласиться с теми, кто говорят, что Ислам может быть чемпионом вплоть до того момента, пока не уйдет в другой вес. Он набрал серьезную форму и, пока рядом с ним по уровню никого нет. Есть Царукян, но он, к сожалению, не смог выйти и теперь неизвестно, увидим ли мы бой между ними. Арман – это один из немногих, кто может составить конкуренцию Исламу.

Все остальные и рядом не стоят с Махачевым по уровню», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Напомним, Махачев победил Мойкано в главном событии UFC 311.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРенато Мойкано
logoUFC
logoАрман Царукян
logoГригорий Дрозд
logoMMA
logoИслам Махачев
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