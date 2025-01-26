Хабиб – Хьюзу: «Приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан. В любое время, когда захотите»
Хабиб Нурмагомедов пригласил Пола Хьюза в Дагестан.
«Спасибо за бой и опыт, Пол Хьюз. Я приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан. В любое время, когда захотите. Поверьте мне, вам понравится. Ваш приезд послужит хорошим примером для молодого поколения», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.
Пол Хьюз: «Бой с Усманом показал мне, какими бывают ребята из России. Я полюбил россиян – они уважают своих соперников и идут до конца»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хабиба Нурмагомедова
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