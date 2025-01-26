Хабиб – Хьюзу: «Приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан. В любое время, когда захотите»

Хабиб Нурмагомедов пригласил Пола Хьюза в Дагестан.

«Спасибо за бой и опыт, Пол Хьюз . Я приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан. В любое время, когда захотите. Поверьте мне, вам понравится. Ваш приезд послужит хорошим примером для молодого поколения», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Пол Хьюз: «Бой с Усманом показал мне, какими бывают ребята из России. Я полюбил россиян – они уважают своих соперников и идут до конца»

Хабиб Нурмагомедов: «Мы любим ирландцев, потому что вы поддержали наших братьев в Палестине»