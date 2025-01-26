Пол Хьюз: «Бой с Усманом показал мне, какими бывают ребята из России. Я полюбил россиян – они уважают своих соперников и идут до конца»

Пол Хьюз признался в любви к россиянам после бой с Усманом Нурмагомедовым.

«Бой с Усманом и его отношение показали мне, какими бывают ребята из России. Я полюбил россиян, они уважают своих соперников, идут до конца», – заявил боец Bellator Пол Хьюз .

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Конор – о поединке Хьюза и Нурмагомедова: «Легкая победа Хьюза, он доминировал в бою. Нурмагомедовы – не бойцы. Это самые не дерущиеся парни из Дагестана»

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