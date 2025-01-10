Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Даже если Конор выйдет к нему в клетку, я разнесу их обоих»
Усман Нурмагомедов не считает Пола Хьюза серьезной угрозой.
«Пол Хьюз? Это не сложное испытание, давайте честно. Самым сложным испытанием был Шаблий, вот это было тяжело.
Этот парень таким не станет. Посмотрите мой бой с Шаблием и бои Хьюза − увидите разницу в уровнях.
Неважно, появится ли Конор Макгрегор. Даже если Конор выйдет в клетку, я смогу разнести их обоих, мне плевать», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
Напомним, что бой Нурмагомедова и Хьюза состоится 25 января в Дубае.
Усман Нурмагомедов: «Царукян и Двалишвили не прогрессируют. Ислам и Умар финишируют их»
Усман готовится к бою с Хьюзом без Хабиба: «Были проблемы с визой, решил не лететь в США»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Brian Campbell Experience
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем