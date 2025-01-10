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Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Даже если Конор выйдет к нему в клетку, я разнесу их обоих»

Усман Нурмагомедов не считает Пола Хьюза серьезной угрозой.

«Пол Хьюз? Это не сложное испытание, давайте честно. Самым сложным испытанием был Шаблий, вот это было тяжело.

Этот парень таким не станет. Посмотрите мой бой с Шаблием и бои Хьюза − увидите разницу в уровнях.

Неважно, появится ли Конор Макгрегор. Даже если Конор выйдет в клетку, я смогу разнести их обоих, мне плевать», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Хьюза состоится 25 января в Дубае.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Brian Campbell Experience
logoАлександр Шаблий
Пол Хьюз
logoУсман Нурмагомедов
logoMMA
logoКонор Макгрегор
PFL
logoBellator
легкий вес (MMA)
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