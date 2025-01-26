Хьюз – о поражении от Усмана: «Мы обязаны провести реванш в Белфасте»

Пол Хьюз хочет провести реванш с Усманом Нурмагомедовым.

«Я реально думал, что выиграю сегодня, мое сердце разбито. Мы обязаны провести реванш в Белфасте, бой должен там состояться», – сказал боец PFL Пол Хьюз.

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза решением большинства судей и защитил пояс Bellator в легком весе.

Усман – о победе над Хьюзом: «Очень тяжелый бой. Хабиб, без подготовки с тобой больше не буду драться»