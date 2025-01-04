Хьюз – Усману Нурмагомедову: «Дагестан – №1 в употреблении допинга»

Пол Хьюз отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова про ирландские ММА.

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанские бойцы ММА значительно превосходят ирландских спортсменов.

«Дагестан – №1 в употреблении допинга», – написал в соцсетях легковес PFL Пол Хьюз , прикрепив скриншот новости об отстранении Усмана Нурмагомедова за положительный допинг-тест.

В 2023 году Усман был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил, но сохранил пояс Bellator.

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