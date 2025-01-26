Усман – о победе над Хьюзом: «Очень тяжелый бой. Хабиб, без подготовки с тобой больше не буду драться»

Усман Нурмагомедов назвал тяжелой победу над Полом Хьюзом.

«Это был очень тяжелый бой, потому что я не готовился с Хабибом [Нурмагомедовым] и Исламом [Махачевым]. Больше такого не будет, Хабиб, без подготовки с тобой драться больше не буду», – сказал Усман Нурмагомедов .

На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Хьюз – о поражении от Усмана: «Мы обязаны провести реванш в Белфасте»