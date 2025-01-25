Хьюз – о бое с Нурмагомедовым: «Сомневающимся снова придется замолчать»

Пол Хьюз высказался перед боем с Усманом Нурмагомедовым.

«Сомневающимся снова придется замолчать», – написал Пол Хьюз.

Бой между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом на турнире PFL пройдет сегодня, 25 января.

Усман Нурмагомедов будет защищать пояс закрывшейся лиги. Это как?