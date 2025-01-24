Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Просто размазать. Еще один уснет»

Усман Нурмагомедов заявил, что намерен финишировать Пола Хьюза.

«Альхамдулилля за все. Завтрашний вечер − просто размазать. Еще один уснет», − написал в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов , который 25 января подерется с Полом Хьюзом.

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели последнюю битву взглядов перед боем в Дубае

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