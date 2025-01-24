Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Просто размазать. Еще один уснет»
Усман Нурмагомедов заявил, что намерен финишировать Пола Хьюза.
«Альхамдулилля за все. Завтрашний вечер − просто размазать. Еще один уснет», − написал в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов, который 25 января подерется с Полом Хьюзом.
Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели последнюю битву взглядов перед боем в Дубае
Взвешивание PFL: Road to Dubai: Нурмагомедов и Хьюз в весе, Немков на 10 кг легче Джонсона
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем