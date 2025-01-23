Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Выиграю для себя и Умара»
Усман Нурмагомедов заявил, что поражение брата Умара его мотивировало.
«У меня все хорошо. Я сосредоточен на своем поединке, выиграю для нас обоих», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, который 25 января подерется с Полом Хьюзом на турнире Road to Dubai.
Напомним, что 19 января Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе.
Усман Нурмагомедов − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Я был удивлен. Думал, брат выиграл первые три раунда»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Anatomy of a Fighter
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