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Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Выиграю для себя и Умара»

Усман Нурмагомедов заявил, что поражение брата Умара его мотивировало.

«У меня все хорошо. Я сосредоточен на своем поединке, выиграю для нас обоих», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, который 25 января подерется с Полом Хьюзом на турнире Road to Dubai.

Напомним, что 19 января Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе.

Усман Нурмагомедов − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Я был удивлен. Думал, брат выиграл первые три раунда»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Anatomy of a Fighter
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