Царукян − о драке с фанатом перед боем с Оливейрой: «Не показывайте мне средний палец, я из России»
Арман Царукян прокомментировал драку с фанатом перед боем с Чарльзом Оливейрой.
Царукян ударил посетителя турнира UFC 300 во время выхода на бой с Чарльзом Оливейрой: фанат показал Арману средний палец.
«Ты можешь показать мне средний палец, находясь в паре сотен метров от меня, но не прямо мне в лицо.
Это на автомате. Вы же знаете, что я из России. Пожалуйста, не делайте так, иначе меня посадят в американскую тюрьму», − сказал легковес UFC Арман Царукян.
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Царукян ударил фаната, который перед боем показал ему средний палец. Что происходит?
Будуший депутат думы.
От того что наши олимпийцы будут без флага , разве меняется что-то глобально ?в том смысле , что все и так знают откуда они .