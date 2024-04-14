Царукян − о драке с фанатом перед боем с Оливейрой: «Не показывайте мне средний палец, я из России»

Теги происшествия UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян прокомментировал драку с фанатом перед боем с Чарльзом Оливейрой.

Царукян ударил посетителя турнира UFC 300 во время выхода на бой с Чарльзом Оливейрой: фанат показал Арману средний палец.

«Ты можешь показать мне средний палец, находясь в паре сотен метров от меня, но не прямо мне в лицо.

Это на автомате. Вы же знаете, что я из России. Пожалуйста, не делайте так, иначе меня посадят в американскую тюрьму», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

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16 комментариев
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А мог бы парочку палок кинуть. Фанат легко отделался)
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Этому товарищу не мешало бы определиться, он Армению представляет или РФ. Либо, по крайней мере, упоминать эти две страны одновременно, когда до этого доходит дело
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Ответ Юра Г
Комментарий скрыт
Ты ск@30чны д
+8
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Ответ Богдан
Этому товарищу не мешало бы определиться, он Армению представляет или РФ. Либо, по крайней мере, упоминать эти две страны одновременно, когда до этого доходит дело
Арман всегда говорил , что он российский боец . Тут противоречия нет .
+6
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После боя с Махачевым начал симпатизировать этому бойцу,в том бою он был хорош,да и после вел себя более менее адекватно.Но,в последнее время ведет себя как быдло,зверек.Желаю Исламу победы,и показать этой выскочке его место.
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Ответ Brigande
Арман всегда говорил , что он российский боец . Тут противоречия нет .
А я вот помню, не так давно он говорил, что представляет Армению
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Быдло не имеет рода, не приписывай себя ни к Армении, ни к России, Арманчик)
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Армянин который родился в Грузии говорит что он из России, понятнок к кому подлизывается.

Будуший депутат думы.
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Ответ Мага осторожный
Когда публично сказал что пару палок бы девушке кинул, надо было тоже упомянуть что из России, там так принято
А у тебя принято мужикам кидать?
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Ответ Богдан
А я вот помню, не так давно он говорил, что представляет Армению
Ну представляет Армению , пускай представляет . Он вроде говорил , потому что у Армян нет бойцов в юфс , поэтому . А так он всегда отмечал свою принадлежность к России.
От того что наши олимпийцы будут без флага , разве меняется что-то глобально ?в том смысле , что все и так знают откуда они .
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