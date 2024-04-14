Царукян − о драке с фанатом перед боем с Оливейрой: «Не показывайте мне средний палец, я из России»

Арман Царукян прокомментировал драку с фанатом перед боем с Чарльзом Оливейрой.

Царукян ударил посетителя турнира UFC 300 во время выхода на бой с : фанат показал Арману средний палец.

«Ты можешь показать мне средний палец, находясь в паре сотен метров от меня, но не прямо мне в лицо.

Это на автомате. Вы же знаете, что я из России. Пожалуйста, не делайте так, иначе меня посадят в американскую тюрьму», − сказал легковес Арман Царукян.

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Царукян ударил фаната, который перед боем показал ему средний палец. Что происходит?