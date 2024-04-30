Атлетическая комиссия Невады заморозила $31,6 тысяч из гонорара Царукяна из-за драки с фанатом на UFC 300

Часть гонорара Армана Царукяна заморожена из-за драки с фанатом на UFC 300.

Об этом сообщил журналист Джон Морган. Царукян получил 158 тысяч долларов за победу над . 31,6 тысяч заморожена на время дисциплинарного слушания, которое состоится в мае-2024.

Напомним, что перед боем с Оливейрой на UFC 300 Царукян ударил фаната, который показал средний палец.

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