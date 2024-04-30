Атлетическая комиссия Невады заморозила $31,6 тысяч из гонорара Царукяна из-за драки с фанатом на UFC 300

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Часть гонорара Армана Царукяна заморожена из-за драки с фанатом на UFC 300.

Об этом сообщил журналист Джон Морган. Царукян получил 158 тысяч долларов за победу над Чарльзом Оливейрой. 31,6 тысяч заморожена на время дисциплинарного слушания, которое состоится в мае-2024.

Напомним, что перед боем с Оливейрой на UFC 300 Царукян ударил фаната, который показал Арману средний палец.

UFC может дисквалифицировать Царукяна за потасовку с фанатом на UFC 300

«Не собираюсь подавать в суд». Фанат, спровоцировавший Царукяна на UFC 300, прокомментировал инцидент

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Стоило оно того?)
0
0
0
Нормально так провокатор может заработать.
0
0
0
Господи! А понтов то было...(Люблю дорогие часы! Куплю дом в Лас-Вегасе! Да чтоб лимузин с водителем...)
Я понимаю, пару лямов, как у Хабиба, заморозили бы. Раздули хайп на ровном месте😏
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Нормально так провокатор может заработать.
Он вроде не будет выдвигать обвинения,я б на его месте передумал
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Нормально так провокатор может заработать.
минус услуги адвоката, да есть шанс и проиграть дело и уйти в долгах
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий