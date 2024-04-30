Атлетическая комиссия Невады заморозила $31,6 тысяч из гонорара Царукяна из-за драки с фанатом на UFC 300
Часть гонорара Армана Царукяна заморожена из-за драки с фанатом на UFC 300.
Об этом сообщил журналист Джон Морган. Царукян получил 158 тысяч долларов за победу над Чарльзом Оливейрой. 31,6 тысяч заморожена на время дисциплинарного слушания, которое состоится в мае-2024.
Напомним, что перед боем с Оливейрой на UFC 300 Царукян ударил фаната, который показал Арману средний палец.
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Я понимаю, пару лямов, как у Хабиба, заморозили бы. Раздули хайп на ровном месте😏