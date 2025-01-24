Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели последнюю битву взглядов перед боем в Дубае

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз устроили битву взглядов в Дубае.

25 января в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL: Road to Dubai, в главном бою которого пройдет поединок за титул Bellator в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.

После церемонии взвешивания бойцы устроили финальную битву взглядов.

Взвешивание PFL: Road to Dubai: Нурмагомедов и Хьюз в весе, Немков на 10 кг легче Джонсона