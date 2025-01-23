Менеджер сообщил, что Усман Нурмагомедов продлился с PFL на два года: «О переходе в другую лигу не идет речи»
Усман Нурмагомедов продлил контракт с PFL на два года.
«Есть такой момент, что Усману не с кем драться в рамках PFL. Не хочется смотреть за спину Полу Хьюзу, но если Нурмагомедов его пройдет…
Другие бойцы дерутся в Гран-при. Я думаю, к тому времени, как закончится Гран-при, определится чемпион. Других имен я не вижу, назвать не могу.
Что касается перехода, то об этом речи идти не может, потому что подписали новый контракт. В ближайшие два года Нурмагомедов продолжит биться в PFL», − сказал менеджер чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова Ризван Магомедов.
Напомним, что 25 января в Дубае Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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