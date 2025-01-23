Менеджер сообщил, что Усман Нурмагомедов продлился с PFL на два года: «О переходе в другую лигу не идет речи»

Усман Нурмагомедов продлил контракт с PFL на два года.

«Есть такой момент, что Усману не с кем драться в рамках PFL . Не хочется смотреть за спину Полу Хьюзу, но если Нурмагомедов его пройдет…

Другие бойцы дерутся в Гран-при. Я думаю, к тому времени, как закончится Гран-при, определится чемпион. Других имен я не вижу, назвать не могу.

Что касается перехода, то об этом речи идти не может, потому что подписали новый контракт. В ближайшие два года Нурмагомедов продолжит биться в PFL», − сказал менеджер чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Напомним, что 25 января в Дубае Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом.

Усман Нурмагомедов будет защищать пояс закрывшейся лиги. Это как?

Конор не станет секундировать Хьюза в бою с Нурмагомедовым (ТАСС)