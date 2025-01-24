Взвешивание PFL: Road to Dubai: Нурмагомедов и Хьюз в весе, Немков на 10 кг легче Джонсона
25 января в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL: Road to Dubai, в главном бою которого пройдет поединок за титул Bellator в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.
За сутки до ивента состоялась процедура взвешивания:
Усман Нурмагомедов (70,3 кг) – Пол Хьюз (70,3 кг);
Вадим Немков (110 кг) − Тимоти Джонсон (119,9 кг);
Ахмед Магомедов (66 кг) − Нэйтан Келли (66 кг);
Ибрагим Ибрагимов (66,22 кг) – Кенни Мохоноана (66,68 кг);
Ренат Хавалов (61,7 кг) − Клейвер Фернандес (61,7 кг);
Мирафзал Ахтамов (70,8 кг) − Майк Томпсон (70,5 кг).
Усман Нурмагомедов будет защищать пояс закрывшейся лиги. Это как?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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