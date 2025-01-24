Взвешивание PFL: Road to Dubai: Нурмагомедов и Хьюз в весе, Немков на 10 кг легче Джонсона

25 января в Дубае (ОАЭ) состоится турнир PFL : Road to Dubai, в главном бою которого пройдет поединок за титул Bellator в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.

За сутки до ивента состоялась процедура взвешивания:

Усман Нурмагомедов (70,3 кг) – Пол Хьюз (70,3 кг);

Вадим Немков (110 кг) − Тимоти Джонсон (119,9 кг);

Ахмед Магомедов (66 кг) − Нэйтан Келли (66 кг);

Ибрагим Ибрагимов (66,22 кг) – Кенни Мохоноана (66,68 кг);

Ренат Хавалов (61,7 кг) − Клейвер Фернандес (61,7 кг);

Мирафзал Ахтамов (70,8 кг) − Майк Томпсон (70,5 кг).

Усман Нурмагомедов будет защищать пояс закрывшейся лиги. Это как?