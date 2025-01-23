Усман Нурмагомедов − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Я был удивлен. Думал, брат выиграл первые три раунда»
Усман Нурмагомедов считает, что его брат Умар выиграл бой с Мерабом Двалишвили.
«Честно говоря, я был немного удивлен решению судей, потому что думал, что Умар выиграл первые три раунда.
Когда произнесли «And still», я решил, что скажут «И все еще непобежденный». Но в любом случае вся хвала Всевышнему.
Конечно, это повлияло на меня, но я стараюсь держать это в себе, не обсуждать с другими людьми.
Умар сделал лишь один шаг назад на его пути к титулу, Иншаллах. Все хорошо, Альхамдулилля, мы всегда благодарим Всевышнего. В этот раз ничего не изменилось», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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