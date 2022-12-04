Эмеев про реванш Шлеменко и Исмаилова: «Если дают хорошие деньги, то стоит. Не думаю, что публике будет интересно»

Российский боец прокомментировал исход поединка между и на 13.

«Во время боя один удар может все решить. Изначально я был склонен к тому, что победу одержит Исмаилов. Магомед моложе и свежее, а у Александра последние бои были очень тяжелыми.

Думаю, после таких поединков сразу через месяц идти на новый бой неправильно. Надо было ему отдохнуть, а потом выступить. Магомед был уверен в себе, спокойный настрой и порядок в голове. Он был больше активен и целеустремлен. По Магомеду было видно, он не наелся боями.

Реванш? Если дают хорошие деньги, то стоит. Не думаю, что публике будет интересно. Продолжать карьеру можно. Главное дать ему время отдохнуть и переосмыслить все. Нужно буквально пару месяцев», – сказал Эмеев.

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