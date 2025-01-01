Александр Шлеменко: «Рад, что мне пришлось огорчить Исмаилова. Теперь за их реванш с Токовым никто не заплатит»
Александр Шлеменко считает, что Исмаилов хотел его поражения в реванше с Токовым.
«Исмаилов не дождался победы Анатолия Токова. Я даже рад, что мне пришлось огорчить Магу. Понимаю его грусть, теперь за их реванш с Токовым никто не заплатит», – сказал Александр Шлеменко.
В декабре-2022 Шлеменко проиграл Магомеду Исмаилову единогласным решением судей на турнире RCC.
Шлеменко – об Исмаилове: «Мне не нравится тупое поведение Маги. Как актер он не вывозит»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Александр Лютиков
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