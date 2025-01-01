Александр Шлеменко: «Рад, что мне пришлось огорчить Исмаилова. Теперь за их реванш с Токовым никто не заплатит»

Александр Шлеменко считает, что Исмаилов хотел его поражения в реванше с Токовым.

«Исмаилов не дождался победы Анатолия Токова . Я даже рад, что мне пришлось огорчить Магу . Понимаю его грусть, теперь за их реванш с Токовым никто не заплатит», – сказал Александр Шлеменко .

В декабре-2022 Шлеменко проиграл Магомеду Исмаилову единогласным решением судей на турнире RCC.

Шлеменко – об Исмаилове: «Мне не нравится тупое поведение Маги. Как актер он не вывозит»