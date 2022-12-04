Корешков про поражение Шлеменко от Исмаилова: «Меня очень удивила судейская оценка: все пять раундов в пользу Маги»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе прокомментировал исход поединка между и .

«Получился интересный, зрелищный бой, был хороший накал. Надо пересмотреть со стороны, чтобы посчитать баллы. Меня очень удивила судейская оценка: все пять раундов в пользу Маги. Честно, не понял.

К примеру, последний раунд Саша явно забрал. Даже если балл сняли, 9:9. Если отдать все остальные раунды Маге, то получится 49, не 50.

Перед пятым раундом я, наверное, склонялся к 2:2. Может, я ошибаюсь. Понятно, что смотрю на эмоциях», – сказал Корешков.

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